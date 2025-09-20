"A vent’anni? Non avevo nemmeno la pallida idea di cosa fosse un bob". La velocità su pista attraversa tutta la vita di Lorenzo Bilotti: dal tartan al ghiaccio, dai cento metri in apnea a i centocinquanta all’ora di un proiettile con quattro uomini a bordo lanciato giù per un budello ghiacciato. Il velocista si è fatto frenatore, il motore per la partenza del bob a quattro, potenza e spinta massima in una manciata di metri e ora si prepara alla sua terza olimpiade: Milano-Cortina. Ma partiamo dagli antipodi. Lei è di Barbiano (Ravenna), nel cuore della Romagna spopolano calcio, tennis, e perché no atletica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Lorenzo Bilotti e la sua terza volta ai Giochi Così il centometrista è diventato frenatore "Giochiamo in casa, dovremo essere al top». Dallo sprint al bob a 4: "Ecco la gara della vita»