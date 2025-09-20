Il 20 settembre 2025, Loredana Berté spegne 75 candeline. Un compleanno importante per una delle artiste più rivoluzionarie, anticonvenzionali e amate della musica italiana. Nata a Bagnara Calabra nel 1950, la sua vita è un vortice di arte, scandali, amori turbolenti, dolori profondi e traguardi musicali storici. Con la sua voce graffiante e la sua presenza scenica inconfondibile, Berté ha attraversato cinque decenni di musica italiana, lasciando un segno indelebile, spesso andando controcorrente e pagando in prima persona il prezzo delle sue scelte coraggiose. Gli inizi difficili: un’infanzia tra assenze e violenze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Loredana Berté, 75 anni tra successi, dolori, amori e rivoluzioni