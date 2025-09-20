Lookman Atalanta pace fatta? L’annuncio di Juric sull’obiettivo della Juve | le dichiarazioni non lasciano dubbi

Lookman Atalanta, pace fatta? L’annuncio di Juric sull’obiettivo della Juve: tutti gli aggiornamenti sul futuro del nigeriano. Dopo un’estate al centro di insistenti voci di mercato Juve, il futuro di Ademola Lookman riparte, almeno per ora, da Bergamo. L’attaccante nigeriano, classe 1997, è stato infatti convocato dall’allenatore dell’ Atalanta, Ivan Juric, per la sfida di campionato contro il Torino. La notizia, emersa durante la conferenza stampa del tecnico, chiude momentaneamente un capitolo denso di speculazioni che avevano visto il giocatore accostato con forza anche alla Juventus. PAROLE – «Lui ha parlato con me, la squadra e il mio staff. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Atalanta, pace fatta? L’annuncio di Juric sull’obiettivo della Juve: le dichiarazioni non lasciano dubbi

