Lookman Atalanta | l’attaccante torna in gruppo ma i tifosi protestano! Striscioni fuori dal centro sportivo di Zigonia

Lookman Atalanta: rientrato a disposizione di Juric in vista della quarta giornata di Serie A, i tifosi non dimenticano il flirt con l’Inter. Dopo settimane di incertezze e tensioni, Ademola Lookman torna ufficialmente a disposizione dell’ Atalanta, fortemente voluto dall’ Inter nel corso dell’estate. L’attaccante nigeriano classe 1997 ha smaltito l’infortunio che lo aveva tenuto ai margini e ha ricevuto il via libera per il reintegro in squadra. Una decisione che restituisce a Ivan Juric un’arma importante in vista dei prossimi impegni, ma che non basta a rasserenare il clima attorno al giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Atalanta: l’attaccante torna in gruppo, ma i tifosi protestano! Striscioni fuori dal centro sportivo di Zigonia

