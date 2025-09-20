L’Onu parla ufficialmente di genocidio a Gaza | siamo a un punto di non ritorno
Questa settimana è accaduto qualcosa che, almeno sul piano giuridico e dialettico, cambia radicalmente la definizione del conflitto a Gaza: per la prima volta un organismo dell’Onu, la Commissione d’Inchiesta Indipendente delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, ha stabilito in modo inequivocabile, senza i soliti “probabile” o “credibile”, che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. La Commissione, incastonata nel Consiglio dei Diritti Umani (HRC), che a sua volta dipende dall’Assemblea Generale, è dunque un’entità direttamente collegata alle Nazioni Unite. Non si tratta di una figura esterna, come Francesca Albanese, rapporteur indipendente che, pur lavorando per l’Onu, non parla a nome dell’organizzazione, ma di un organo pienamente riconosciuto, che conferisce alla sua voce il massimo grado di autorevolezza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
