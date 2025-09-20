L’oltraggio di Riina Jr e la mafia come Hamas che minaccia lo Stato
Quel che resta della mafia di Totò Riina con un velenoso colpo di coda lancia sospetti e insulti: «Mio padre non ha mai ordinato l’omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, Giovanni Falcone l’hanno ammazzato perché dava più fastidio ad altri dietro le quinte che alla mafia, l’antimafia è un carrozzone», è l’avvelenata narrazione di Giuseppe Salvatore Riina. Il 45enne figlio del Capo dei capi e di Ninetta Bagarella, già noto per aver difeso il padre con interviste e libri, approfitta di un podcast per mandare inquietanti segnali. Dal 2023 è tornato a Corleone dopo aver scontato 8 anni per associazione mafiosa: «Non ho mai visto mio padre compiere un atto di violenza o tornare a casa con una pistola in mano e sporco di sangue - ha detto, a passeggio nel suo paese - è stato arrestato perché dava fastidio, come Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro, malati che non servivano più in quello stato a chi detiene veramente il denaro della mafia», è la sua sgrammaticata controverità, che dalle sue parti fa ancora breccia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
