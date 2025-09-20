Lollobrigida | Clima odio? A sinistra vedono avversario politico come un nemico
(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Noi consideriamo quelli che hanno altre idee degli avversari, c'è invece che considera noi dei nemici. E quando questo accade, si può arrivare a un clima di violenza che in Italia abbiamo già vissuto e che dobbiamo tenere lontanissimo" così il Ministro Lollobrigida, a margine della sua partecipazione a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
