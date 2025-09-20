Lollobrigida | Clima odio? A sinistra vedono avversario politico come un nemico – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Noi consideriamo quelli che hanno altre idee degli avversari, c'è invece che considera noi dei nemici. E quando questo accade, si può arrivare a un clima di violenza che in Italia abbiamo già vissuto e che dobbiamo tenere lontanissimo" così il Ministro Lollobrigida, a margine della sua partecipazione a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: lollobrigida - clima
Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico"
Partiamo come sempre da una delle vostre domande: “Ma davvero il cosiddetto clima d’odio della sinistra mondiale ha portato alla morte di Kirk, come dice la destra? È giusto che a sinistra ci si senta in colpa per un episodio così lontano da noi?” Trump, Vanc Vai su Facebook
Lollobrigida: Clima odio? A sinistra vedono avversario politico come un nemico; Arianna Meloni: «La Flotilla strumentalizza i morti a Gaza, è vergognoso. No al clima di odio»; “Odio verso di noi”, Meloni accusa la sinistra di fomentare la violenza.
Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico" - (Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Lo riporta quotidiano.net
Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Da msn.com