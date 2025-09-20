Lollobrigida | Clima odio? A sinistra vedono avversario politico come un nemico – Il video

Open.online | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Noi consideriamo quelli che hanno altre idee degli avversari, c'è invece che considera noi dei nemici. E quando questo accade, si può arrivare a un clima di violenza che in Italia abbiamo già vissuto e che dobbiamo tenere lontanissimo" così il Ministro Lollobrigida, a margine della sua partecipazione a Fenix, la festa di Gioventù Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lollobrigida - clima

Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico"

Lollobrigida: Clima odio? A sinistra vedono avversario politico come un nemico; Arianna Meloni: «La Flotilla strumentalizza i morti a Gaza, è vergognoso. No al clima di odio»; “Odio verso di noi”, Meloni accusa la sinistra di fomentare la violenza.

lollobrigida clima odio sinistraLollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico" - (Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Lo riporta quotidiano.net

Lollobrigida: Clima odio? "A sinistra vedono avversario politico come un nemico" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 20 settembre 2025 "Abbiamo sempre sostenuto che clima d'odio e politica dovrebbero restare separate. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lollobrigida Clima Odio Sinistra