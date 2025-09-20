Lobuono | Non ci stancheremo mai di raccontare chi si impegna per il cambiamento del proprio Paese
(Adnkronos) – “Ne premiamo sessanta, ma non è una classifica. Raccontiamo le storie di trenta ragazze e trenta ragazzi che da sindaci, assessori, deputati e consiglieri fanno la differenza attraverso le istituzioni e i partiti che rappresentano”. Lo afferma il Presidente de “La Giovane Roma” alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: lobuono - stancheremo
Lobuono: Non ci stancheremo mai di raccontare chi si impegna per il cambiamento del proprio Paese; Inter, Cassano-show contro Inzaghi: Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno; Università, Giusti (Link): Orgogliosi di questa terza edizione, siamo megafono delle idee dei giovani.
Lobuono: "Non ci stancheremo mai di raccontare chi si impegna per il cambiamento del proprio Paese" - Raccontiamo le storie di trenta ragazze e trenta ragazzi che da ... Lo riporta notizie.tiscali.it