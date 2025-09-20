Il ’poc’ di una palla colpita nel pieno delle corde, o magari "un vincente lungolinea", per un tennista "non c’è nulla di più vicino all’orgasmo". Forse è per questo che quando chiedi allo storico inviato di Striscia, Jimmy Ghione, del suo rapporto con racchetta e pallina parla di "innamoramento". Colpo di fulmine scattato quando? "Da giovane, a Torino. Sotto casa mia c’erano dei campi: sono passato una, poi due volte. Alla terza ho deciso che avrei giocato. Nel tempo sono riuscito anche a fare dei tornei di buon livello. Oggi gioco più a padel che è molto diverso, ma quando riprendo in mano la racchetta da tennis mi accorgo che il suono delle corde, la velocità di palla e tutto ciò che questo sport regala a livello sensoriale è veramente unico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo storico inviato di Striscia si racconta a fondo campo "Una palla colpita bene? Un’emozione quasi fisica Mi alleno tutti i giorni, il mio stile ricorda Stan Wawrinka». Jimmy Ghione: "Il gioco dei sensi. Me ne innamorai»