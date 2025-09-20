Lo storico angolo di centro storico Spazio all’arte contemporanea per rilanciare piazza del Popolo
Dopo due sedi all’estero, LIS10 Gallery sceglie Arezzo per aprire il suo nuovo spazio stabile. Lo fa nel cuore della città, in piazza del Popolo, all’interno dei locali di proprietà dell’ Accademia del Regio Teatro Petrarca. Una scelta che non ha soltanto un valore culturale ma anche urbanistico, come sottolinea il presidente dell’Accademia, Carlo Cigna: "Questa apertura porta anche un certo prestigio ad Arezzo perché quella zona, oltretutto, rappresenta sul piano cittadino un momento di riqualificazione dell’area ". L’arrivo della galleria si inserisce dunque in una strategia che guarda non solo alla produzione artistica ma anche al ripensamento degli spazi urbani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
