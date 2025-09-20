Lo stadio Mari riapre i cancelli | il Legnano torna a giocare a casa

Legnano Milano), 20 settembre 2025 – Dopo mesi di assenza, il Legnano calci o tornerà a giocare in casa e lo farà proprio allo stadio Mari, grazie a un accordo di collaborazione con l’Academy Legnano per la gestione congiunta dell’impianto. L’intesa, che ha ricevuto anche l’approvazione della giunta comunale, segna un passo importante per la nuova stagione calcistica e rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio sportivo cittadino e incentivare la crescita dei giovani atleti locali. Il ritorno del Legnano allo stadio Mari era atteso già all’inizio di settembre, ma per motivi legati alla disponibilità del terreno in erba, i Lilla non hanno potuto disputare la partita di Coppa contro il Magenta mercoledì 10 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

