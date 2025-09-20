Stefano De Martino Quarantamila euro. Non rubati con la violenza, ma consegnati dall’istinto. Non strappati con la forza, ma offerti da un riflesso condizionato. Ieri pomeriggio, Stefano De Martino — ex ballerino, volto noto della tv, proprietario di un’auto di lusso e di un orologio ancora più prezioso — è caduto in una trappola perfetta: quella dello “specchietto killer”. Due uomini su uno scooter. Un contatto simulato. Un finestrino che scende. Un braccio che si allunga. E un Patek Philippe che sparisce nel traffico milanese, in meno di tre secondi. Non è un furto occasionale. È un atto calibrato, ripetuto, industrializzato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Lo specchietto che vale un tesoro: rapinato De Martino, 40mila euro svaniti in un attimo