Lo specchietto che vale un tesoro | rapinato De Martino 40mila euro svaniti in un attimo

Ilfogliettone.it | 20 set 2025

Stefano De Martino Quarantamila euro. Non rubati con la violenza, ma consegnati dall’istinto. Non strappati con la forza, ma offerti da un riflesso condizionato. Ieri pomeriggio, Stefano De Martino — ex ballerino, volto noto della tv, proprietario di un’auto di lusso e di un orologio ancora più prezioso — è caduto in una trappola perfetta: quella dello “specchietto killer”. Due uomini su uno scooter. Un contatto simulato. Un finestrino che scende. Un braccio che si allunga. E un Patek Philippe che sparisce nel traffico milanese, in meno di tre secondi. Non è un furto occasionale. È un atto calibrato, ripetuto, industrializzato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

