Lo smartphone ti sta spiando? Puoi capirlo in un modo | serve solo un secondo

Il nostro smartphone è diventato un compagno inseparabile, un vero e proprio scrigno di informazioni personali. Dalle ricerche online alle foto, dai messaggi alle conversazioni, conosce molti aspetti della nostra vita. Ma cosa succede se questo prezioso strumento viene trasformato in un mezzo per spiarci? Esistono segnali, spesso trascurati, che possono indicare la presenza di software malevoli in grado di monitorare le nostre attività. Uno di questi è un piccolo, ma significativo, puntino verde. Quando utilizziamo i comandi vocali o dettiamo un messaggio, un’icona verde a forma di microfono, o un piccolo puntino verde, compare nella barra di stato del nostro smartphone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

