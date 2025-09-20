Lo scontro cyber Svolta nella Difesa Pronti hacker d’attacco

Nei conflitti classici come quelli a cui stiamo assistendo a Gaza e in Ucraina, ma anche in quelli ’dimenticati’ sparsi per il mondo, accanto a bombe, aerei intelligenti, droni, e tank ha ormai acquisito diritto di piena cittadinanza anche la cosiddetta guerra cognitiva, dove l’uomo agisce in tandem con la tecnologia. Si attacca e ci difende con gli stressi strumenti tra manipolazione delle notizie, disinformazione, sabotaggi informatici. Hacker contro hacker. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato un’idea che adesso si sta concretizzando: per la prima volta i militari avranno la possibilità di assumere hacker e specialisti privati per allestire uno scudo di cybersicurezza e se necessario d’attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

