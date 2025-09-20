Lo sciopero dei lavoratori contro il genocidio in diretta

«C’è un clima molto pericoloso: la totale unificazione tra finanza e potere politico sta producendo il fatto che l’indicibile può succedere, persino un genocidio in diretta». Francesca Re David, segretaria . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Lo sciopero dei lavoratori contro il genocidio in diretta»

