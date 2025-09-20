Lo sapevi? Se hai gli occhi blu non sono veramente blu è un’illusione bellissima
Avete mai pensato che gli occhi azzurri non siano realmente blu? Potrebbe sembrare incredibile, ma la scienza ha una spiegazione sorprendente per questo fenomeno. Il colore degli occhi, una delle caratteristiche più distintive di una persona, è determinato dalla quantità e dalla distribuzione di melanina nell’iride. Quindi la verità è che il blu che si vede non è un pigmento, ma un effetto ottico. Gli occhi azzurri sono un effetto ottico – Fonte: Scienze Notizie Secondo la dott.ssa Davinia Beaver, una biomedica della Bond University in Australia, il blu degli occhi è il risultato dello scattering della luce, simile al fenomeno che rende blu il cielo e il mare. 🔗 Leggi su Cultweb.it
