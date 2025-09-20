Lo sapevi? Puoi collegarti al WiFi senza conoscere la password e in modo legale | il trucco semplice

Connettersi a internet tramite WiFi è ormai un gesto automatico, quasi un riflesso. Ma quante volte ci siamo trovati a dover cercare la password, a digitarla con fatica, magari sbagliando più volte? E se esistesse un modo più semplice, più immediato, e altrettanto sicuro? La buona notizia è che esiste. Dimenticate le lunghe sequenze di caratteri impossibili da ricordare. Grazie a funzionalità integrate nei moderni smartphone, connettersi a una rete WiFi senza conoscere la password è più facile di quanto si pensi. Non parliamo di metodi illegali o di hackeraggio, ma di strumenti ufficiali offerti direttamente da Android e iOS. 🔗 Leggi su Screenworld.it

