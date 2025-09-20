Lo pagarono 100 milioni ora cambia sport | Vuole andare alle Olimpiadi
Una carriera pronta a decollare, dopo essere rientrato nella lista dei calciatori più pagati della storia. E invece ora si ritrova a rincorrere un nuovo sogno, con un nuovo inizio, in un altro sport. Nella storia del calcio siamo stati abituati spesso ad avere calciatori che venivano, o vengono ancora, paragonati a giocatori del passato o del presente che hanno scritto pagine e pagine di un libro ormai antico e noto a tutti. I cosiddetti: “Questo è il nuovo.”, come i vari Bojan Krkic, Federico Macheda, Alexandre Pato (senza quegli infortuni), ma anche gli stessi Adriano, Balotelli o Cassano, che resteranno sempre nella mente dei tifosi per quel loro carattere esuberante più fuori che dentro dal campo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: pagarono - milioni
Il trasferimento di Onana dal Manchester United in Turchia ha suscitato più di una sorpresa. Solo nel 2023 gli inglesi lo pagarono 57 milioni all’Inter, oggi è al Trabzonspor in prestito secco. Ma l’operazione è stata un capolavoro per le finanze del portiere: http Vai su Facebook
Nelle #Marche, con #Acquaroli, si spendono 160 milioni di migrazione sanitaria. I marchigiani pagano la sanità due volte: con le tasse e, siccome non li riesce a curare, devono pagare anche costosi viaggi per andare in altre regioni. #Schlein - X Vai su X
Lookman cambia maglia per 40 milioni: pagano la clausola di risoluzione; UK, 7 grandi costruttori pagano 100 milioni di sterline per chiudere un’indagine che li riguarda; L’ultima spiaggia di Yoox. I lavoratori pagano il conto dell’ex gioiello del lusso.
Aisoftware-Abaco punta a creare un polo italiano da 100 milioni di ricavi - All'indomani del via libera al progetto di fusione tra la quotata Aisoftware e il gruppo pugliese Abaco ... milanofinanza.it scrive
Hermès, oltre 794 milioni di euro divisi tra i 100 eredi: il dividendo record della cassaforte H51 - Ferragosto con super brindisi per i 100 eredi Hermès che hanno trovato sui loro conti in banca quasi 800 milioni di euro, record degli ultimi anni. Come scrive corriere.it