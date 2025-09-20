ll vintage è il futuro ci insegna che la moda non deve essere sprecata Da Kim Kardashian a Paris Hilton anche le star vendono il loro guardaroba online Ma occhio ai falsi

Kim Kardashian fu la prima ad ammetterlo pubblicamente: è “ossessionata” da Vestiaire Collective. Paris Hilton ha messo all’asta il suo guardaroba, Jessica Chastain ha fatto lo stesso. E non sono le uniche. Sempre più celebrity scelgono di rivendere i propri capi iconici, trasformando il vintage in un fenomeno globale che contagia i social e conquista un pubblico trasversale. Se fino a pochi anni fa la moda preloved era vista come nicchia, oggi è diventata status symbol: la Generazione Z la abbraccia come bandiera di sostenibilità e identità, mentre i collezionisti cercano pezzi d’archivio introvabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

