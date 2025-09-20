Lizzo ha una teoria sulle origini del campionamento dei brani | Un’arte nera che ha generato l’hip hop
Lizzo ha fornito una teoria sulle origini sul campionamento dei brani, che sarebbe legato ad un’esigenza di natura razziale volta a “ controllare la cultura nera”. L’ artista di Detroit, nei primi giorni della settimana è intervenuta al Million Dollaz Worth of Game, dove ha parlato dell’arte del campionamento e di come questa controlli la creatività degli afroamericani: “ Chi è sono state le persone che hanno iniziato a campionare brani per la prima volta? Si trattava di rapper degli anni ’80 e ’90.Stavano campionando dischi perché non avevano accesso ai grandi studi. Non sono cresciuti imparando a suonare il basso e cose del genere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: lizzo - teoria
