Livorno per la Palestina oltre un migliaio in piazza contro genocidio e repressione | La città non sia complice blocchiamo le armi nel nostro porto

Livornotoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono scesi in piazza dandosi appuntamento già a lunedì prossimo 22 settembre, al Varco Valessini, per la giornata di sciopero unitario contro il "massacro in atto a Gaza". Hanno urlato tutta la propria solidarietà al popolo palestinese e manifestato il dissenso contro il "genocidio in atto, il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: livorno - palestina

Da Livorno a Capo Nord in scooter pensando alla Palestina: il viaggio dell'agente di polizia Luca Filippi per festeggiare la pensione

Bandiera della Palestina per Landini a Livorno. Il numero uno Cgil: “La democrazia si difende praticandola”

Livorno si colora di Palestina: striscioni, bandiere e cortei per dire ‘Stop al genocidio’

Livorno per la Palestina, un migliaio in piazza: La città non sia complice; In 10mila a Livorno per la manifestazione pro Gaza nel giorno dello sciopero generale della Cgil; Sciopero per Gaza – LIVE BLOG.

livorno palestina oltre migliaioIn 10mila a Livorno per la manifestazione pro Gaza nel giorno dello sciopero generale della Cgil - Al corteo hanno partecipato anche Nicola Fratoianni di Avs e il sindaco di Livorno Luca Salvetti con alcuni componenti della giunta ... Come scrive lanazione.it

livorno palestina oltre migliaioLa Toscana per Gaza, manifestazioni a Firenze, Livorno, Siena e in Versilia: fiumi di persone per la pace inondano le strade - A Livorno una partecipazione eccezionale: «Fino a 10 mila» con il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni. Riporta corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Livorno Palestina Oltre Migliaio