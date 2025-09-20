Livorno per la Palestina oltre un migliaio in piazza contro genocidio e repressione | La città non sia complice blocchiamo le armi nel nostro porto
Sono scesi in piazza dandosi appuntamento già a lunedì prossimo 22 settembre, al Varco Valessini, per la giornata di sciopero unitario contro il "massacro in atto a Gaza". Hanno urlato tutta la propria solidarietà al popolo palestinese e manifestato il dissenso contro il "genocidio in atto, il. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Al grido di "Palestina libera" è iniziato, intorno alle 17.30, il corteo organizzato dalla Cgil Toscana a Firenze. Ce ne è uno in parallelo a Siena, a Livorno oltre 10mila persone hanno sfilato durante la mattina. "Qualcuno pensa che il mondo del lavoro non abbia
Serate di manifestazioni per la Palestina: da Livorno a Firenze, molti cortei
In 10mila a Livorno per la manifestazione pro Gaza nel giorno dello sciopero generale della Cgil - Al corteo hanno partecipato anche Nicola Fratoianni di Avs e il sindaco di Livorno Luca Salvetti con alcuni componenti della giunta
La Toscana per Gaza, manifestazioni a Firenze, Livorno, Siena e in Versilia: fiumi di persone per la pace inondano le strade - A Livorno una partecipazione eccezionale: «Fino a 10 mila» con il segretario di Sinistra Italiana Fratoianni.