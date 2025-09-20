Liverpool è ancora piena d’amore per Diego Jota Un reportage

Ilfoglio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella galleria a cielo aperto, che è oggi il quartiere di Anfield, si vedono tanti murales raffiguranti i calciatori che hanno fatto la storia del. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

liverpool 232 ancora piena d8217amore per diego jota un reportage

© Ilfoglio.it - Liverpool è ancora piena d’amore per Diego Jota. Un reportage

In questa notizia si parla di: liverpool - piena

Cerca Video su questo argomento: Liverpool 232 Piena D8217amore