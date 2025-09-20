LIVE Verona-Juve 1-1 | gol annullato a Serdar dentro David

Gazzetta.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I padroni di casa non hanno ancora vinto in campionato, i bianconeri invece vogliono restare a punteggio pieno e continuare il filotto di successi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

live verona juve 1 1 gol annullato a serdar dentro david

© Gazzetta.it - LIVE Verona-Juve 1-1: gol annullato a Serdar, dentro David

In questa notizia si parla di: verona - juve

Ultimissime Juve LIVE: novità sul futuro di Vlahovic, Perin può insidiare Di Gregorio per un posto da titolare a Verona, i dettagli del rinnovo di Tudor

Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?

Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo

LIVE Verona-Juve 1-1: Cambiaso non trova la porta da pochi metri!; Verona Juve, il risultato in diretta live della partita di Serie A; Verona-Juventus diretta: segui la partita di Serie A LIVE.

live verona juve 1LIVE Verona-Juventus 1-1 Serie A 2025/2026: Cambio nel Verona: entra Sarr - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Come scrive sport.virgilio.it

live verona juve 1TJ - VERONA JUVENTUS 1-1 - Di Gregorio la tocca ma non basta, Orban trasforma il rigore e pareggia - com un saluto da Rosa Doro e benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona Juventus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Live Verona Juve 1