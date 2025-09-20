LIVE USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA | sarà Pegula-Boulter nel secondo singolare?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Stati Uniti d’America-Gran Bretagna, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2025. La sfida tra le numero uno delle due nazionali potrebbe rivelare l’avversaria dell’Italia nella finalissima di domenica senza dover attendere il doppio decisivo. A meno di clamorose sorprese la scelta dei due capitani, Anne Keothavong e Lindsay Davenport, dovrebbe ricadere su Jessica Pegula e Katie Boulter come già accaduto nei quarti di finale. L’americana parte con i favori del pronostico, ma quanto visto giovedì nella sfida contro il Kazakistan lascia molti punti interrogativi sulle sue condizioni: la numero 7 del mondo è stata sconfitta nettamente da Elena Rybakina per 6-4, 6-1 in un’ora e quattordici minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

