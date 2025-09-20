CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di USA-Gran Bretagna, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2025. L’Italia scoprirà l’avversaria da affrontare domenica nella finalissima di Shenzhen. Salvo soprese dovrebbero sfidarsi la numero due americana Emma Navarro e la numero due britannica Sonay Kartal. Navarro, ventiquattrenne di New York (Stati Uniti d’America), arriva alla semifinale dopo aver battuto in tre combattuti parziali la kazaka Yulia Putintseva nel match di quarti di finale. Numero 18 del ranking WTA l’americana viene da una stagione altalenante nella quale ha racimolato i quarti di finale agli Australian Open prima di aggiudicarsi il torneo di Merida. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE USA-Gran Bretagna, BJK Cup 2025 in DIRETTA: primo singolare, l’Italia scopre l’avversaria