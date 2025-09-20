LIVE Pegula-Boulter USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’americana per chiudere l’incontro la britannica cerca l’impresa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP DALLE 11.00 13.30 Emma Navarro batte Sonay Kartal 3-6, 6-4, 6-3 e regala agli Stati Uniti d’America il primo punto di questa semifinale. 10.18 Nessuna sorpresa per i due capitani che nel secondo singolare schierano Jessica Pegula e Katie Boulter. Ricordiamo che alle 11.00 inizierà la sfida con l’incontro tra le numero 2, poi toccherà a Pegula e Boulter. 10.16 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Stati Uniti d’America-Gran Bretagna Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Stati Uniti d’America-Gran Bretagna, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pegula - boulter
