LIVE Pegula-Boulter 3-6 6-4 6-2 USA-Gran Bretagna 2-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’americana vince in rimonta stabilita l’avversaria dell’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LI VE DEL PRIMO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP DALLE 11.00 16.00 Tanti rimpianti per Katie Boulter che ha giocato un primo set spaziale, ma con l’avvicinarsi del traguardo ha iniziato a commettere qualche errore in più concedendo a Pegula la possibilità di entrare in partita. La britannica si può mangiare le mani per le palle break non sfruttate in apertura di secondo set e per i passaggi a vuoto al servizio. 15.58 Onore ai vincitori ma anche ai vinti: la Gran Bretagna ha venduto caramente la pelle, creando non poche insidie alle americane in entrambi i singolari 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
Lo schieramento di Usa e Gran Bretagna per la seconda semifinale di #BJKCup, che decreterà la sfidante dell’Italia Navarro Kartal Pegula Boulter Baptiste/Kessler Jones/Burrage Guarda tutti i match in diretta in chiaro su S - X Vai su X
LIVE Pegula-Boulter, USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: l'americana per chiudere l'incontro, la britannica cerca l'impresa
