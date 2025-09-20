CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LI VE DEL PRIMO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP DALLE 11.00 16.00 Tanti rimpianti per Katie Boulter che ha giocato un primo set spaziale, ma con l’avvicinarsi del traguardo ha iniziato a commettere qualche errore in più concedendo a Pegula la possibilità di entrare in partita. La britannica si può mangiare le mani per le palle break non sfruttate in apertura di secondo set e per i passaggi a vuoto al servizio. 15.58 Onore ai vincitori ma anche ai vinti: la Gran Bretagna ha venduto caramente la pelle, creando non poche insidie alle americane in entrambi i singolari 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pegula-Boulter 3-6, 6-4, 6-2 USA-Gran Bretagna 2-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’americana vince in rimonta, stabilita l’avversaria dell’Italia