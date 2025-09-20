LIVE Pegula-Boulter 3-6 6-4 0-1 USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | l’americana vince il secondo set tanti rimpianti per la britannica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LI VE DEL PRIMO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP DALLE 11.00 30-0 Prima al centro, rovescio ad incrociare e smash vincente. 15-0 Prima ad uscire e dritto lungolinea in contro-balzo. Al servizio Jessica Pegula 0-1 Gioco Boulter: uno-due per la britannica che parte avanti nel terzo set. 40-15 La britannica chiude con la volee alta di rovescio la britannica. 30-15 Grandissima pressione da fondo per la britannica che costringe Pegula ad accorciare e chiude con il dritto dal centro. 15-15 Che scalogna per Pegula! La riposta di rovescio dell’americana sbatte sul nastro e ricade nella sua metà campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

