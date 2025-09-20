LIVE Pegula-Boulter 3-6 5-3 USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | la britannica serve per rimanere nel set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LI VE DEL PRIMO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP DALLE 11.00 15-0 Pegula perde il controllo del dritto dal centro. 5-3 Gioco Pegula: spinge con il rovescio l’americana che poi chiude con il dritto. 40-15 Prima vincente per l’americana. Non si è scambiato in questo game. 30-15 Lunga la risposta di dritto di Boulter 15-15 Questa volta resta in campo la risposta della britannica sulla seconda attaccabile di Pegula. 15-0 Appena larga la risposta di dritto di Boulter. 4-3 Gioco Boulter: risposta corta di Pegula, ne approfitta la britannica che spinge con il dritto e rimane in scia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pegula - boulter
LIVE USA-Gran Bretagna, BJK Cup 2025 in DIRETTA: sarà Pegula-Boulter nel secondo singolare?
LIVE Pegula-Boulter, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: nessuna sorpresa per i capitani nel secondo singolare
LIVE Pegula-Boulter, USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’americana per chiudere l’incontro, la britannica cerca l’impresa
Lo schieramento di Usa e Gran Bretagna per la seconda semifinale di #BJKCup, che decreterà la sfidante dell’Italia Navarro Kartal Pegula Boulter Baptiste/Kessler Jones/Burrage Guarda tutti i match in diretta in chiaro su S - X Vai su X
Lo schieramento di Usa e Gran Bretagna per la seconda semifinale di #BJKCup, che decreterà la sfidante dell’Italia Navarro Kartal Pegula Boulter Baptiste/Kessler Jones/Burrage Guarda tutti i match in diretta in chiaro su S Vai su Facebook
LIVE Pegula-Boulter, USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’americana per chiudere l’incontro, la britannica cerca l’impresa; BJK King Cup, USA-Gran Bretagna su : alle 11 Navarro-Kartal; LIVE Musetti-Prizmic 7-5 3-6 6-2, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince al terzo set contro un avversario ostico! Adesso c’è Basilashvili!.
LIVE USA-Gran Bretagna, BJK Cup 2025 in DIRETTA: sarà Pegula-Boulter nel secondo singolare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare di Stati ... Lo riporta oasport.it
What is Y-3 Adidas and what does Y-3 mean? Jessica Pegula, others wear Y3 at US Open - 27, with action from top tennis stars Novak Djokovic and Aryna Sabalenka as well as American standout Jessica Pegula, who has been ... Riporta sports.yahoo.com