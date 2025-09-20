LIVE Pegula-Boulter 3-4 USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA | britannica avanti di un break nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LI VE DEL PRIMO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP DALLE 11.00 30-0 Splendido dritto lungolinea di Boulter, che in precedenza aveva spinto con il colpo incrociato 15-0 Si ferma in rete la risposta di rovescio di Pegula. 3-4 Gioco Pegula: ottima seconda in kick ad uscire per la statunitense, lunga la risposta di Boulter. 40-0 Prima ad uscire e dritto in contropiede per l’americana 30-0 Si stampa sul nastro la risposta di dritto di Boulter 15-0 Prima al centro vincente. 2-4 Gioco Boulter: servizio e dritto per la britannica. 40-15 Si ferma in rete la risposta di rovescio sulla buona seconda giocata da Boulter. 🔗 Leggi su Oasport.it

