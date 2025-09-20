CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LI VE DEL PRIMO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP DALLE 11.00 Seconda 30-40 Boulter si sposta in anticipo verso sinistra e va a segno con la risposta di dritto Seconda 30-30 Termina di pochissimo largo il dritto di Boulter, che aveva fatto tutto bene con il forcing da fondo 15-30 Doppio fallo, il primo del match per l’americana 15-15 Splendido cambio in lungolinea con il dritto per Boulter. Pegula si difende come può, ma la britannica non chiude il colpo a rimbalzo giocato all’altezza della spalla e con il naso sopra la rete. 15-0 La britannica prova ad essere aggressiva in risposta senza però trovare il campo 2-2 Gioco Boulter: prima ad uscire vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pegula-Boulter 2-2, USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: la britannica annulla una palla break in apertura