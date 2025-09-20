LIVE Paolini-Pegula Italia-USA BJK Cup 2025 in DIRETTA | altro tabù da sfatare per sognare in grande
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale di Billie Jean King Cup Buonasera e bentrovati alla diretta live testuale del secondo singolare del tie tra Italia e Stati Uniti, valido per la finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: a Shenzhen, in Cina, le azzurre, giunte per il terzo anno consecutivo all’ultimo atto, vogliono confermare il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga. Il secondo singolare prevede lo scontro tra le numero 1 delle due formazioni, dunque sulla carta lo scenario maggiormente verosimile è quello in cui a sfidarsi siano Jasmine Paolini e Jessica Pegula: in carriera le due giocatrici si sono sfidate per cinque volte tra il 2016 ed il 2023, ed a spuntarla è sempre stata la statunitense. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: paolini - pegula
Il tabellone di Jasmine Paolini a Cincinnati: Svitolina agli ottavi, poi Gauff e Pegula?
WTA Cincinnati 2025, avanzano Gauff e Pegula. Krueger sfiderà Paolini nei sedicesimi
US Open 2025: esordi ok per Sabalenka, Pegula e Paolini. Eala, che rimonta su Tauson!
Spauracchio USA per l’Italia nella Finale di BJK Cup? Paolini ha sempre perso contro Pegula - - X Vai su X
Pochi problemi per le big nell'esordio agli US Open. Oltre Sabalenka, Pegula e Paolini c'è il colpo (con rimonta) di Eala su Tauson Vai su Facebook
Italia - USA in finale alle Billie Jean King Cup Finals 2025: programma, orari e dove vedere le partite · Tennis; BJK Cup, Italia-USA: tutto sulla finale (live domenica dalle 11); LIVE Italia-USA, BJK Cup 2025 in DIRETTA: sorpresa Lucia Bronzetti nel primo singolare?.
LIVE Errani/Paolini-Kostyuk/Kichenok 6-2, 6-3, Italia-Ucraina 2-1 BJK Cup in DIRETTA: NON TRADISCONO MAI! Le campionesse olimpiche ci portano in finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO LA FINALE DI BILLIE JEAN KING CUP E DOVE VEDERLA IN TV 17. Scrive oasport.it
Spauracchio USA per l’Italia nella Finale di BJK Cup? Paolini ha sempre perso contro Pegula - La Nazionale italiana femminile di tennis ha realizzato un'impresa senza precedenti nella sua storia, raggiungendo la terza finale consecutiva di Billie ... Segnala oasport.it