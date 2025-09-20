LIVE Navarro-Kartal USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA | primo singolare l’Italia attende la rivale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) 10:16 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del primo singolare di USA-Gran Bretagna. Nessuna sorpresa, l’americana Emma Navarro sfiderà la britannica Sonay Kartal. Appuntamento alle 11.00, a tra poco. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare di USA-Gran Bretagna, seconda semifinale della Billie Jean King Cup 2025. L’Italia scoprirà l’avversaria da affrontare domenica nella finalissima di Shenzhen. Salvo soprese dovrebbero sfidarsi la numero due americana Emma Navarro e la numero due britannica Sonay Kartal. 🔗 Leggi su Oasport.it

