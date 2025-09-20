CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) 13:33 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Navarro-Kartal. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:32 Match point dunque tra circa 30 minuti per Jessica Pegula, che sfiderà Katie Boulter. Qualhe rammarico per Kartal, in vantaggio di un set ed un break prima di subire la rimonta della statunitense. EMMA NAVARRO (USA) b. SONAY KARTAL (GBR) 3-6 6-4 6-3. Se ne va il rovescio della britannica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Navarro-Kartal 3-6 6-4 6-3, USA-Gran Bretagna 1-0 BJK Cup 2025 in DIRETTA: rimonta vincente dell’americana