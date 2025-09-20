LIVE Navarro-Kartal 3-6 6-4 3-2 USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA | fasi decisive del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) 40-0 Kartal strappa il movimento della risposta di dritto. 30-0 Non passa il rovescio della londinese. 15-0 ACE Navarro. 4-2 Break Navarro. Scappa via anche questo dritto di Kartal, che cede nuovamente la battuta. 0-40 Tre palle break Navarro. La britannica sotterra in rete il rovescio. 0-30 Se ne va il dritto in contropiede di Kartal. 0-15 Punto strepitoso della statunitense, che disegna il campo e chiude con la volèe di dritto in allungo. 2-3 Controbreak Kartal. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: navarro - kartal
LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: primo singolare, l’Italia attende la rivale
LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: si parte con la britannica al servizio
LIVE Navarro-Kartal 3-6 2-1, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’americana prova a reagire
Lo schieramento di Usa e Gran Bretagna per la seconda semifinale di #BJKCup, che decreterà la sfidante dell’Italia Navarro Kartal Pegula Boulter Baptiste/Kessler Jones/Burrage Guarda tutti i match in diretta in chiaro su S - X Vai su X
Lo schieramento di Usa e Gran Bretagna per la seconda semifinale di #BJKCup, che decreterà la sfidante dell’Italia Navarro Kartal Pegula Boulter Baptiste/Kessler Jones/Burrage Guarda tutti i match in diretta in chiaro su S Vai su Facebook
LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: primo singolare, l’Italia attende la rivale; BJK King Cup, USA-Gran Bretagna su : alle 11 Navarro-Kartal; Tennis Tracker: Darderi avanza a Monaco di Baviera, Cobolli ko, bene Paolini e Rosatello.
LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: si parte con la britannica al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA- Come scrive oasport.it