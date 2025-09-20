LIVE Navarro-Kartal 3-6 6-4 2-1 USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA | fasi decisive del match

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Due palle break Navarro. E’ largo il dritto di Kartal. L’impressione è che non ne abbia più. 15-30 Dritto lungolinea profondissimo della statunitense. 15-15 Scambio estenuante chiuso dal recupero di dritto vincente della britannica. 0-15 Risposta di rovescio vincente dell’americana. 2-1 Game Navarro. Se ne va il passante di rovescio di Kartal. 40-30 Perfetto il rovescio lungolinea della statunitense. 30-30 Scappa via stavolta il dritto della londinese. 15-30 Gran dritto inside in vincente della britannica. 🔗 Leggi su Oasport.it

live navarro kartal 3 6 6 4 2 1 usa gran bretagna bjk cup 2025 in diretta fasi decisive del match

© Oasport.it - LIVE Navarro-Kartal 3-6 6-4 2-1, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: fasi decisive del match

In questa notizia si parla di: navarro - kartal

LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: primo singolare, l’Italia attende la rivale

LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: si parte con la britannica al servizio

LIVE Navarro-Kartal 3-6 2-1, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: l’americana prova a reagire

LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: primo singolare, l’Italia attende la rivale; BJK King Cup, USA-Gran Bretagna su : alle 11 Navarro-Kartal; Tennis Tracker: Darderi avanza a Monaco di Baviera, Cobolli ko, bene Paolini e Rosatello.

live navarro kartal 3LIVE Navarro-Kartal, USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA: si parte con la britannica al servizio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA- Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Navarro Kartal 3