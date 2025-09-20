LIVE Navarro-Kartal 3-6 6-4 2-1 USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA | fasi decisive del match
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) 15-40 Due palle break Navarro. E’ largo il dritto di Kartal. L’impressione è che non ne abbia più. 15-30 Dritto lungolinea profondissimo della statunitense. 15-15 Scambio estenuante chiuso dal recupero di dritto vincente della britannica. 0-15 Risposta di rovescio vincente dell’americana. 2-1 Game Navarro. Se ne va il passante di rovescio di Kartal. 40-30 Perfetto il rovescio lungolinea della statunitense. 30-30 Scappa via stavolta il dritto della londinese. 15-30 Gran dritto inside in vincente della britannica. 🔗 Leggi su Oasport.it
