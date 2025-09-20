LIVE Navarro-Kartal 3-6 4-3 USA-Gran Bretagna BJK Cup 2025 in DIRETTA | controbreak dell’americana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SECONDO SINGOLARE DI USA-GRAN BRETAGNA DI BJK CUP (2° MATCH DALLE 11.00) 4-3 Game Navarro. Volèe in allungo di rovescio fantastica della statunitense. 40-15 Scarica questa risposta di dritto della londinese. 30-15 Scappa via il dritto incrociato di Kartal. 15-15 Rovescio in avanzamento precisissimo di Navarro. 0-15 Rovescio in back difensivo insidiosissimo della britannica. 3-3 Controbreak Navarro. Drop di Kartal che diventa un assist per l’avversaria. 40-AD Palla del controbreak Navarro. Dritto incrociato e deliziosa palla corta vincente dellamericana. 🔗 Leggi su Oasport.it

