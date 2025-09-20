LIVE Musetti-Prizmic ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | si avvicina il momento dell’azzurro
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Dino Prizmic. Partita difficile per il nostro numero 9 al mondo che esordisce all’ ATP 250 di Chengdu partendo dal secondo turno grazie al bye nel primo round, ottenuto grazie al fatto che Musetti è la prima testa di serie del torneo. Mentre per Lorenzo, come appena detto, è l’esordio nella competizione, per Prizmic è la seconda partita visto che, dopo gli impegni in Coppa Davis con la sua Croazia che è stata eliminata dalla Francia, ha giocato e vinto contro Terence Atmane per 2-0 (6-4, 6-3), passando agilmente al turno successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
