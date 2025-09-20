CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12 Il vincente di questa sfida affronterà Nikoloz Basilashvili ai quarti di finale, con il georgiano che ha sconfitto Makenzie McDonald per 2-0 (6-2, 7-6). La testa di serie numero 1 del torneo, Musetti, ha affrontato il trentatreenne georgiano a Wimbledon, perdendoci 3-1, con l’azzurro che veniva da quell’importante problema fisico subito al termine della stagione sulla terra. 9.09 Adesso tocca a Lorenzo Musetti e alla sua sfida contro Prizmic! Manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro! 9.05 Dopo l’uscita di scena della seconda testa di serie, Luciano Darderi, le sorprese a Chengdu non finiscono: Daniel ha sconfitto Griekspoor per 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) portando a casa una bellissima rimonta: ai quarti di finale incontrerà uno tra Alexader Shevchenko e Giovanni Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro!