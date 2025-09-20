LIVE Musetti-Prizmic ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12 Il vincente di questa sfida affronterà Nikoloz Basilashvili ai quarti di finale, con il georgiano che ha sconfitto Makenzie McDonald per 2-0 (6-2, 7-6). La testa di serie numero 1 del torneo, Musetti, ha affrontato il trentatreenne georgiano a Wimbledon, perdendoci 3-1, con l’azzurro che veniva da quell’importante problema fisico subito al termine della stagione sulla terra. 9.09 Adesso tocca a Lorenzo Musetti e alla sua sfida contro Prizmic! Manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro! 9.05 Dopo l’uscita di scena della seconda testa di serie, Luciano Darderi, le sorprese a Chengdu non finiscono: Daniel ha sconfitto Griekspoor per 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) portando a casa una bellissima rimonta: ai quarti di finale incontrerà uno tra Alexader Shevchenko e Giovanni Mpetshi Perricard. 🔗 Leggi su Oasport.it
