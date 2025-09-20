LIVE Musetti-Prizmic ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | in campo Griekspoor tra poco tocca all’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.56 Buongiorno a tutti, è terminato il primo set del primo match del programma di quest’oggi all’ATP 250 di Chengdu, con Griekspoor che ha vinto il primo parziale contro Daniel per 6-3. Al termine di questa sfida toccherà al nostro Lorenzo Musetti che se la vedrà contro Prizmic! Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Dino Prizmic. Partita difficile per il nostro numero 9 al mondo che esordisce all’ ATP 250 di Chengdu partendo dal secondo turno grazie al bye nel primo round, ottenuto grazie al fatto che Musetti è la prima testa di serie del torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it
