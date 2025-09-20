LIVE Musetti-Prizmic 7-5 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince il primo set contro un insidioso croato!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-15 Ottima prima di Prizmic. 30-15 Esce il rovescio in diagonale dell’azzurro. 15-15 Dritto vincente di Musetti in lungolinea!! Seconda. 15-0 Servizio e dritto del croato. INIZIA IL SECONDO SET, SERVE PRIZMIC! 10.23 Torna in campo il croato! 10.22 Prizmic è tornato negli spogliatoi, sfruttando il Toilet Break di tre minuti! 10.20 Bravissimo Musetti ad approcciare il set come meglio non poteva, riuscendo facilmente a trovare il break. Tuttavia, un passaggio a vuoto importante durato due game permette a Prizmic di rientrare in corsa per il primo parziale: l’azzurro strappa di nuovo il servizio al croato e vince un primo set bello ma che si è complicato troppo. 🔗 Leggi su Oasport.it
