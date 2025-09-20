LIVE Musetti-Prizmic 7-5 3-6 6-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince al terzo set contro un avversario ostico! Adesso c’è Basilashvili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.44 L’azzurro ha servito benissimo, mettendo a segno 10 ace con il 75% delle prime palle in campo, mentre Prizmic ha servito con il 65% e mettendo a referto 3 ace: ottimo anche il suo rendimento. La differenza l’ha fatta la costanza di Musetti che sia con il rovescio che, soprattutto con il dritto, quest’oggi in grandissima forma, ha fatto la partita, riuscendo a resistere anche alla reazione di puro talento del croato nella seconda metà del secondo set! 11.42 Musetti ha vinto una partita dai ritmi alti, dall’inizio alla fine, con Prizmic che si è dimostrato ancora una volta il talento che è: al giovane croato, per diventare grande, manca la continuità nel corso del match, ma il tempo è dalla sua parte! 6-2 GAME, SET AND MATCH!! Lorenzo Musetti batte Prizmic 2-1 (7-5, 3-6, 6-2) grazie ad un bellissimo rovescio lungolinea che si stampa sulla riga!! Seconda, su match point! 15-40 SI LORENZO!! Altro punto spettacolare del nostro Musetti che chiudo con lo smash!! Il toscano ha due palle break, che sono anche match point!! 15-30 Smash potentissimo dell’azzurro che prende in pieno Prizmic, che per fortuna non si è fatto male!! 15-15 In rete il rovescio lungolinea di Musetti. 🔗 Leggi su Oasport.it

