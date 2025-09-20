LIVE Musetti-Prizmic 7-5 3-6 4-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | cade il muro del croato arriva il break dell’azzurro!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Smash di Prizmic, che rischia di sbagliare. Seconda palla. 40-40 Se ne va anche la seconda palla break, con Prizmic che trova una volée pazzesca. 30-40 Servizio e dritto di Prizmic che annulla una delle due palle break. 15-40 VINCENTE PAZZESCO DI MUSETTI!! Dritto che finisce sulla riga!! Arrivano due palle break, che sanno di match point! 15-30 Esce il dritto di Lorenzo. Seconda. 0-30 In rete il dritto del croato!! 0-15 Prizmic sbaglia la volée a rete! 4-1 GAME MUSETTI. Esce la risposta del croato!! 40-0 Servizio e dritto di Lorenzo!! 30-0 In rete il rovescio di Prizmic! 15-0 Ace di Musetti!! 3-1 BREAK MUSETTI!! Alla fine cade il muro di Prizmic con il rovescio croato che finisce in rete!! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
