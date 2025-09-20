LIVE Musetti-Prizmic 7-5 3-4 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel secondo parziale l’azzurro cerca la vittoria!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 40-15 Smash vincente di Prizmic. Doppio set point per lui. 30-15 Risposta pazzesca di Musetti che trova il vincente di rovescio in diagonale!! Serve una reazione da parte dell’azzurro!! 30-0 In rete il dritto dell’azzurro. Seconda, Muso deve fare punto! 15-0 Volée a rete di Prizmic, forse nella migliore forma della carriera. Parte con una seconda. 3-5 BREAK PRIZMIC! Un grandissimo croato strappa il servizio a Musetti dopo aver giocato un game spettacolare con punti pazzeschi. Serve per il set. 15-40 La prima se ne va via con l’ace di Musetti!! 0-40 Straordinario Prizmic che prende tutto e chiude il punto con il rovescio vincente nei pressi della rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - prizmic
Dove vedere in tv Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento dell’azzurro
Buongiorno Italia: inizia la sfida a Chengdu tra MUSETTI e Prizmic! Voto a questo kit di Muso? - X Vai su X
Zeppieri agli ottavi di finale Musetti sfiderà Prizmic a Chengdu Ok Swiatek e Alexandrova a Seul Vai su Facebook
LIVE Musetti-Prizmic 7-5 1-2, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: nessun break in apertura di secondo set, il croato ha alzato il livello!; Debutta Musetti: il programma di oggi su Sky; Pronostico Musetti Przmic: ottavi Atp 250 Chengdu.
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Da oasport.it
Musetti-Prizmic: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 20 settembre, il croato Dino Prizmic, numero 121 del mondo, - Riporta cn24tv.it