CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ottima volée a rete del croato. 30-30 Altro servizio e dritto di Prizmic. 15-30 Musetti recupera la palla corta di Prizmic! Il croato prova il passante ma il dritto finisce in corridoio! 15-15 Servizio ad uscire e dritto verso la parte opposta del croato. 0-15 Prizmic non riesce nel miracolo a rete!! Il passante di Musetti è ingiocabile per forza e per precisione!! 3-3 GAME MUSETTI!! Servizio tenuto a zero dall’italiano che sembrerebbe aver ritrovato la luce! Seconda. 40-0 Ace di Musetti!! 30-0 Termina a rete lo slice del croato dopo uno scambio molto duro: punto importante per Musetti! 15-0 Esce il dritto di Prizmic! 2-3 GAME PRIZMIC. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Prizmic 7-5 2-3, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: secondo set equilibrato, l’azzurro cerca il break!