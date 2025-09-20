LIVE Musetti-Prizmic 7-5 2-3 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | secondo set equilibrato l’azzurro cerca il break!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ottima volée a rete del croato. 30-30 Altro servizio e dritto di Prizmic. 15-30 Musetti recupera la palla corta di Prizmic! Il croato prova il passante ma il dritto finisce in corridoio! 15-15 Servizio ad uscire e dritto verso la parte opposta del croato. 0-15 Prizmic non riesce nel miracolo a rete!! Il passante di Musetti è ingiocabile per forza e per precisione!! 3-3 GAME MUSETTI!! Servizio tenuto a zero dall’italiano che sembrerebbe aver ritrovato la luce! Seconda. 40-0 Ace di Musetti!! 30-0 Termina a rete lo slice del croato dopo uno scambio molto duro: punto importante per Musetti! 15-0 Esce il dritto di Prizmic! 2-3 GAME PRIZMIC. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - prizmic
Dove vedere in tv Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento dell’azzurro
Buongiorno Italia: inizia la sfida a Chengdu tra MUSETTI e Prizmic! Voto a questo kit di Muso? - X Vai su X
Zeppieri agli ottavi di finale Musetti sfiderà Prizmic a Chengdu Ok Swiatek e Alexandrova a Seul Vai su Facebook
LIVE Musetti-Prizmic 7-5 1-2, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: nessun break in apertura di secondo set, il croato ha alzato il livello!; Debutta Musetti: il programma di oggi su Sky; Pronostico Musetti Przmic: ottavi Atp 250 Chengdu.
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Segnala oasport.it
Musetti-Prizmic: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 20 settembre, il croato Dino Prizmic, numero 121 del mondo, - cn24tv.it scrive