LIVE Musetti-Prizmic 7-5 1-2 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | nessun break in apertura di secondo set il croato ha alzato il livello!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Musetti tiene bene i colpi di Prizmic che sbaglia con il dritto!! 15-0 Prima vincente di Musetti! 1-2 GAME PRIZMIC. Tutt’altro croato rispetto al primo set! Musetti è costretto ad alzare il livello del suo gioco nel secondo parziale, cosi come ha fatto l’avversario! 40-0 Musetti risponde benissimo ma non riesce a chiudere il punto con lo schiaffo al volo che sbatte sul nastro ed esce. Seconda. 30-0 Discesa a rete rapida ed efficiente di Prizmic che chiude con la volée. 15-0 Punto pazzesco di entrambi che porta a casa Prizmic. Non riesce il passante lontano dal campo a Musetti! 1-1 GAME MUSETTI!! Prima vincente dell’azzurro che chiude il gioco, annullando anche una palla break! Il livello di Prizmic sembrerebbe essersi alzato e Lorenzo deve alzare il suo! A-40 Esce il rovescio di Prizmic! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
