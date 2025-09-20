CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Sbaglia con il dritto Prizmic!! Musetti torna a palla break!! Seconda, attenzione! 15-30 Sbaglia la volée alta Prizmic!! Non sembrava impossibile da tenere in campo! 15-15 Pareggia subito i conti il croato con un grande servizio e dritto. 0-15 Altro errore di dritto per Prizmic! Era da un po’ che non sbagliava! 5-5 GAME MUSETTI!! L’azzurro chiude il turno di servizio a zero con una grande prima vincente!! 40-0 Prizmic cerca il passante ma lo slice di Musetti è troppo profondo, palla in rete! Seconda. 30-0 Sbaglia in risposta Prizmic! Seconda. 15-0 Servizio e dritto per Musetti! 4-5 GAME PRIZMIC. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Prizmic 4-5, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set!