LIVE Musetti-Prizmic 3-4 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break decisivo per il primo set il croato resiste!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Lorenzo!!! 30-0 Dritto lungolinea di Musetti!! 15-0 Prizmic fa di tutto per difendersi ma arriva scarico sull’ultimo dritto, la palla è larga! 3-4 GAME PRIZMIC. Servizio vincente del croato che anche in questo game ha rischiato tantissimo. Peccato per il passaggio a vuoto avuto prima da Musetti. A-40 Prizmic trova l’ultimo spicchio di riga con il rovescio in diagonale e Lorenzo non riesce a difendere il successivo dritto del croato. Seconda, attenzione! 40-40 Musetti spinge con il dritto e Prizmic non riesce a difendere, game ai vantaggi!! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - prizmic
Dove vedere in tv Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento dell’azzurro
ATP Chengdu, vittorie di Tabilo e Prizmic: sfideranno gli italiani Darderi e Musetti - X Vai su X
Zeppieri agli ottavi di finale Musetti sfiderà Prizmic a Chengdu Ok Swiatek e Alexandrova a Seul Vai su Facebook
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie; Pronostico Musetti Przmic: ottavi Atp 250 Chengdu; Dove vedere in tv Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming.
LIVE Musetti-Prizmic, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: esordio che nasconde tante insidie - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Lorenzo Musetti e ... Secondo oasport.it
Musetti-Prizmic: orario, precedenti e dove vederla in tv - Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 20 settembre, il croato Dino Prizmic, numero 121 del mondo, – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale de ... Segnala pianetagenoa1893.net