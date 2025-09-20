CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Ace di Lorenzo!!! 30-0 Dritto lungolinea di Musetti!! 15-0 Prizmic fa di tutto per difendersi ma arriva scarico sull’ultimo dritto, la palla è larga! 3-4 GAME PRIZMIC. Servizio vincente del croato che anche in questo game ha rischiato tantissimo. Peccato per il passaggio a vuoto avuto prima da Musetti. A-40 Prizmic trova l’ultimo spicchio di riga con il rovescio in diagonale e Lorenzo non riesce a difendere il successivo dritto del croato. Seconda, attenzione! 40-40 Musetti spinge con il dritto e Prizmic non riesce a difendere, game ai vantaggi!! Seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Prizmic 3-4, ATP Chengdu 2025 in DIRETTA: l’azzurro cerca il break decisivo per il primo set, il croato resiste!