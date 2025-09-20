LIVE Musetti-Prizmic 0-1 ATP Chengdu 2025 in DIRETTA | l’azzurro cerca il break già ad inizio set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda. 15-0 Musetti inizia con una prima vincente potentissima! 0-1 Primo game per Prizmic che salva due palle break grazie al servizio. Ottimo inizio per Musetti! A-40 Musetti stecca con il rovescio in diagonale, la palla esce. 40-40 Ace di Prizmic. 30-40 Prizmic annulla la prima con la risposta di Musetti che si ferma sulla rete. 15-40 Rovescio lungolinea micidiale di Lorenzo che manda fuori dal campo Prizmic! Arrivano le prime due palle break del match per l’azzurro! Seconda, occhio! 15-30 Altro errore di dritto per Prizmic, questa volta in uscita dal servizio! 15-15 Esce anche il dritto del croato! Seconda per Prizmic. 🔗 Leggi su Oasport.it
